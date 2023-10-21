Российский тренер поддержал решение футболиста играть за Армению, а не за Россию

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поддержал решение игрока своей команды Эдгара Севикяна выступать за Армению, а не за Россию, передает «Спорт-Экспресс».

«В сборной Армении сейчас собрались хорошие футболисты. Наверное, любому хочется играть в отборочных матчах Евро или чемпионата мира, а то и в финальных. На данный момент считаю это правильным. Нужно играть», — сказал Юран.

В августе Севикяна вызвали на сентябрьский сбор национальной команды России, однако игрок отказался от приглашения из-за решения выступать за Армению. В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что не получали никаких запросов по хавбеку.

В текущем сезоне Севикян провел за «Пари НН» 11 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив четыре мяча. Подопечные Сергея Юрана после 11 туров набрали 17 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 27 баллов.

Ранее Севикяна вызвали в сборную Армении.