Стало известно, когда будет рассмотрен вопрос о восстановлении статуса РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что вопрос о восстановление статуса организации может быть рассмотрен в 2024 году, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы не согласны с вынесенным нам решением WADA. Мы готовы к тому, что дело будет рассмотрено в CAS. Думаю, в течение 2024 года это будет рассмотрено. Мы на это надеемся», — сказала Логинова.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

В WADA и ранее заявляли, что статус РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет иметь этот статус, пока не выполнит все условия восстановления. Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

Ранее РУСАДА уведомило WADA о желании оспорить в CAS лишение статуса соответствия.