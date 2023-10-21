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Дзагоев дебютировал за европейский клуб

Экс-игрок ЦСКА Дзагоев дебютировал за «Ламию»

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев дебютировал за греческую «Ламию».

В матче восьмого тура греческой Суперлиги «Ламия» обыграла ПАС со счетом 2:1. Дзагоев вышел на поле на 79-й минуте.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Последний сезон он провел в казанском «Рубине», который покинул минувшим летом.

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей.

В текущем сезоне чемпионата Греции «Ламия» после восьми туров набрала 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Стоит отметить, что за греческий клуб выступает бывший одноклубник Дзагоева по ЦСКА — сербский полузащитник Зоран Тошич.

Лидирует в чемпионате Греции «Олимпиакос», который набрал 19 очков. Второе место занимает Панатинаикос, имеющий в активе 16 баллов , замыкает тройку сильнейших «Панатинаикос», набравший 14 очков.

В следующем туре «Ламия» сыграет с «Астерасом». Матч пройдет 29 октября.

Ранее российский футболист объяснил, почему решил покинуть страну.

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