Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский спортсмен решил сменить гражданство ради участия в Олимпиаде

Российский борец Окороков получит гражданство Австралии для участия в Олимпиаде

close
100%
Bill Bachmann/Global Look Press

Российский борец Георгий Окороков решил сменить спортивное гражданство на австралийское, чтобы принять участие в Играх 2024 года, которые пройдут в Париже, передает The Guardian.

«Его талант был отмечен организацией Wrestling Australia. Он является частью их высокопрофессиональной команды. Окороков помогает повышать квалификацию местных австралийских борцов», — сказали в Австралийском олимпийском комитете (АОК).

Окороков получит гражданство в ускоренном режиме. В 2016 году в составе сборной России он стал чемпионом Европы среди юниоров. С 2017 года Окороков проживает в Австралии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее отстранение России от турниров назвали спортивным геноцидом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий