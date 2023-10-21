Российский спортсмен решил сменить гражданство ради участия в Олимпиаде

Российский борец Георгий Окороков решил сменить спортивное гражданство на австралийское, чтобы принять участие в Играх 2024 года, которые пройдут в Париже, передает The Guardian.

«Его талант был отмечен организацией Wrestling Australia. Он является частью их высокопрофессиональной команды. Окороков помогает повышать квалификацию местных австралийских борцов», — сказали в Австралийском олимпийском комитете (АОК).

Окороков получит гражданство в ускоренном режиме. В 2016 году в составе сборной России он стал чемпионом Европы среди юниоров. С 2017 года Окороков проживает в Австралии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее отстранение России от турниров назвали спортивным геноцидом.