Дмитрий Губерниев – о смерти Анфисы Резцовой: «другой такой нет и не будет»

Российский журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «Газетой.Ru» назвал умершую трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову величайшей спортсменкой и в лыжах, и в биатлоне. Он также отметил, что Резцова была одним из лидеров команды по лыжам, а позже стала феноменом в биатлоне.

«Она ворвалась как комета в 1985 году, стала чемпионкой мира в первый раз еще под фамилией Романова. Она была лицом той сборной и одним из лидеров команды, чемпионкой мира, потом поехала в Калгари, выиграла там золото, еще была второй, по-моему, два раза в лыжных гонках. Человек, который тренировался у лучших наставников мира. Потом такой крутой поворот, она ушла в биатлон. Биатлон тогда только стал олимпийским видом у женщин, и Резцова производила впечатление какого-то феномена, потому что была один раз призером этапа кубка мира в спринте, совершив шесть промахов. Так, как на лыжах носилась она, в биатлоне тогда такого не было. Два кубка мира, две золотых олимпийских награды. Резцова была ярчайшей звездой. Попутно ведь она реализовалась как женщина, как мать. Она вышла замуж за известного спортсмена, тренера Леонида Резцова, родила четырех дочек. Две дочки из четырех стали выдающимися биатлонистками: Даша Виролайнен и Кристина Резцова. Под занавес спортивной карьеры она совершила кульбит, вернувшись обратно в лыжи и став чемпионкой мира по лыжам. Это было, конечно, феноменально в конце 90-х», — сказал он.

Губерниев назвал смерть спортсменки преждевременной утратой и выразил соболезнования ее семье. Он отметил, что в спорте Резцова была образцом «трудолюбия и пахоты».

«Она была человеком, отстаивающим свое собственное мнение, острая на язык. У меня неоднократно были с ней разные моменты, но в любом случае, конечно, я уважал ее спортивное прошлое. Очень соболезную семье. Конечно, преждевременная утрата. Мы все скорбим, это большая потеря для мировых и российских лыж и биатлона, потому что другой такой как Резцова нет и не будет, она такая одна. Виды спорта меняются, она была образцом трудолюбия и пахоты в спорте», — пояснил он.

Журналист также вспомнил, что познакомился с Анфисой Резцовой в электричке по пути в институт физкультуры в 1995 году.

«Я к ней подошел, представился, мы с ней дошли до института, и когда мы зашли в аудиторию, на госэкзамены, там все чуть не упали. Мы с ней тогда беседовали как старые друзья. У меня с ней были разные моменты, без всякого сомнения, но тем не менее для меня это большая горечь утраты, как и для всех людей, которые так или иначе интересуются спортом», — заключил он.

20 октября о смерти трехкратной олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой в возрасте 58 лет сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Последние дни Резцова провела в реанимации больницы в Подмосковье, куда была доставлена без сознания 15 октября. 20 октября спортсменку должны были перевезти в другую больницу, но она скончалась, не приходя в сознание.

В апреле Резцова сообщила, что ей сделали переливание крови после сердечного приступа.