Булыкин: тренерскому штабу сборной России все равно на результаты

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, комментируя информацию о возможном проведении матча с национальной командой Египта, в комментарии «Газете.Ru» заявил, что российским футболистам нужно играть со всеми возможными соперниками.

«России нужно играть со всеми командами, с которыми удается. Самое главное — это показывать хорошую игру и добиваться хорошего результата. Для этого, конечно, должны собираться все лучшие футболисты в сборной и показывать свой уровень. Надо радовать болельщиков победами на международном уровне, потому что у клубов такого нет. Нужны победы, нужна хорошая игра, нужны постоянные матчи для нашей сборной.

Ну да, последняя игра сборной (с Кенией Россия сыграла вничью со счетом 2:2. — «Газета.Ru) не удалась, и это смазало все хорошие настроения, впечатления [после победы над Камеруном]. Тренерскому штабу все равно на результат, а вся страна ждет от сборной результата, радости, эмоций положительных. А тренерский штаб решает свои задачи», — заявил Булыкин.

Издание Спорт25 написало, что в рамках форума «Россия – спортивная держава» было принято решение о скором проведении товарищеского матча со сборной Египта. Эту инициативу поддержал министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи.

Ранее в африканской сборной оценили вероятность проведения матча со сборной России.