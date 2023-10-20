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Чемпион мира по футболу дисквалифицирован на два года за допинг

Relevo: вингер сборной Аргентины Гомес дисквалифицирован на два года за допинг

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Massimo Paolone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболист итальянской «Монцы» и национальной команды Аргентины Алехандро Гомес дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Relevo.

Отмечается, что игрок сдавал допинг-тест в ноябре 2022 года, за несколько дней до начала чемпионата мира в Катаре, победителем которого стала сборная Аргентины. Эта допинг-проба дала положительный результат. Сам Гомес заявил, что он принял детский сироп от кашля без согласования с клубными врачами. На тот момент игрок защищал цвета испанской «Севильи». Сообщается, что Гомес и клуб знают о допинговом деле уже несколько месяцев. Они получили уведомление от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Гомес принял участие в двух матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Он подписал контракт с «Монцей» в сентябре текущего года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гомеса составляет €2 млн.

Ранее сообщалось, что РУСАДА усилило контроль за фигуристкой Елизаветой Туктамышевой с начала 2023 года.

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