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Российский футболист хочет уехать в Англию

Полузащитник ЦСКА Мухин хочет играть за «Манчестер Юнайтед»

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РИА «Новости»

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, что хочет играть за английский «Манчестер Юнайтед», передает «Чемпионат».

«Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат», — сказал Мухин.

Мухин выступает за ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мухин провел 11 матчей, забив два мяча.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из несовершеннолетних игроков (до 17 лет). Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага и гимна. Они будут проходить не на территории России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее легенда ЦСКА назвал лучшего игрока клуба.

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