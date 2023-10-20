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Иностранный футболист объяснил, почему любит Москву

Уругвайский футболист «Динамо» Лаксальт рассказал о любви к Москве

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал продление контракта с клубом, заявив, что любит Москву, передает пресс-служба бело-голубых.

«Моя жена отлично себя здесь чувствует, ей нравится город, дочке нравится школа. Для меня это главное», — сказал Лаксальт.

Лаксальт выступает за «Динамо» с лета 2021 года.

Лаксальт ранее признался, что летом 2022 года ему поступали предложения о переходе в другие клубы, но он предпочел остаться в России, так как его все устраивало в «Динамо».

До трансфера в российский клуб права на футболиста принадлежали итальянскому «Милану». Сезон до переезда в Россию Лаксальт провел в аренде в шотландском «Селтике». В чемпионате Шотландии он провел 26 матчей, забив один мяч.

Также Лаксальт выступал за уругвайский «Дефенсор Спортинг», миланский «Интер», «Болонью», «Эмполи», «Дженоа» и «Торино». За сборную Уругвая он провел 24 матча.

Ранее Лаксальт рассказал, в каком случае покинул бы Россию.

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