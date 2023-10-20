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Бывший теннисист назвал главную причину последних побед Карацева

Экс-теннисист Ольховский: Карацев может обыграть кого угодно

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Global Look Press

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира в АТР в одиночном разряде и занимавший 49-е место в индивидуальном рейтинге, а также завоевавший 20 титулов АТР в парном разряде и стоявший в парном рейтинге на шестой строчке, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что Аслан Карацев вернул в игру потерянную ранее уверенность.

«Считаю, что Аслану по силам обыграть кого угодно, когда он играет стабильно. Потому что по скорости Аслан очень многих превосходит и победить может практически любого. Не хватает, на мой взгляд, стабильности как раз. По скорости, техническому исполнению Аслан может играть на очень высоком уровне. Наверное, в теннисе стабильность — это уверенность. У нас это синонимы. Если ты уверен — ты стабильно побеждаешь. Если не уверен, то выигрываешь, то проигрываешь. Для меня это так», — считает Ольховский.

30-летний Карацев занимает в данный момент 50-е место в рейтинге АТР. При этом в текущем сезоне на его счету 20 побед при 17 поражениях. На проходящем сейчас турнире в Токио он добрался до четвертьфинала, где сразится с австралийцем Алексом де Минором. В первом круге россиянин обыграл шестого сеяного американца Фрэнсиса Тиафо.

Ранее причиной поражения Андрея Рублева в финале турнира назвали секундную потерю концентрации.

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