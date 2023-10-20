Футбольный эксперт заявил, что у Абаскаля проблемы с игроками «Спартака»

Футбольный эксперт Алексей Петрушин заявил, что конфликт главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля и форварда команды Александра Соболева может отразиться на матче с «Пари Нижний Новгород». Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Спартаку» однозначно придется непросто. Тем более, я прочитал, что у Соболева серьезный конфликт с Абаскалем. Значит, в команде не все так хорошо, как кажется.

Этот скандал может отразиться на игре Соболева. Это говорит о том, что обстановка в команде не очень хорошая, как и отношения игроков с тренером. Это всегда сказывается на результатах», — заявил Петрушин.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с «Пари НН».

Ранее ветеран сборной СССР призвал выгнать всех иностранцев из РПЛ.