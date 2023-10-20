Тренер заявил, что ему бы поставили памятник за победу над Россией

Главный тренер сборной Кении по футболу Энгин Фират заявил, что в стране никак не отреагировали бы на победу национальной команды в товарищеском матче над Россией. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«Кения — страна, где не знают ничего о футболе, поэтому в этом смысле недостаточно его уважают. Мы выиграли чемпионат Азии в Катаре, и всем было все равно. Если бы мы обыграли Россию, всем бы тоже было все равно, потому что Кения не футбольная страна. В любой соседней стране мне бы поставили памятник в центре города за победу над Россией», — заявил специалист.

Товарищеский матч Кения — Россия прошел 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершился со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Фират выделил двух российских футболистов.