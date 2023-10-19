Российский хоккейный специалист подписал контракт с «Питтсбургом»

Генеральный менеджер ряда российских команд Леонид Вайсфельд стал проскаутом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я подписал с «Питтсбургом» двухлетний контракт», — сказал Вайсфельд.

В прошлом матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встречался с «Детройтом». Встреча проходила на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. В составе победителей голами отметились Алекс Дебринкэт (дубль), Бен Шьяро, Эндрю Копп (дубль) и Дэвид Перрон. У гостей голы на счету Малкина, Эрика Карлссона и Брайана Раста.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет против «Сент-Луис Блюз». Встреча состоится 22 октября. Стартовое вбрасывание назначено на 3.00 по московскому времени.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает девятое место, набрав четыре очка.

Ранее гол и ассист Евгения Малкина принесли победу «Питтсбургу» в матче НХЛ.