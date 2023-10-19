Винер охарактеризовала Путина двумя словами

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на форуме «Россия — спортивная держава» заявила, что не поддерживает допуск российских спортсменов к Играм 2024 года в нейтральном статусе, передает РИА Новости.

«Мы отказались от этого допуска. Президент у нас демократичный и лояльный человек, он никогда не диктует ничего. Он сказал, что это право каждого отдельного спортсмена», — сказала Винер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Путин указал на признаки вырождения международного спорта.