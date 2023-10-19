Бывший теннисист: жалобы Касаткиной на усталость – просто эмоции

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, бывшая 49-я ракетка мира в одиночном и шестая в парном разряде, прокомментировал для «Газеты.Ru» слова Дарьи Касаткиной о том, что она очень устала от всего, что связано с организацией выступлений в WTA-туре, переездов и планирования.

«Думаю, что это больше эмоции. Каждый для себя строит график турниров. Никто же не заставляет тебя играть каждую неделю. Ты можешь играть, можешь также не играть. Можешь взять паузу — пожалуйста. Теннис — вид спорта, где ты сам планируешь. Естественно, это может отразиться на твоем заработке, но ведущие женщины и мужчины не играют много турниров. Если устал — пожалуйста, отдохни», — считает Ольховский.

26-летняя Касаткина в данный момент является 11-й ракеткой мира, а на пике год назад занимала восьмую позицию в мировом рейтинге WTA. На ее счету шесть побед в турнирах WTA в одиночном разряде и более десяти миллионов долларов заработанных призовых. Постоянно спортсменка проживает в испанской Барселоне.

Ранее экс-вторая ракетка мира призналась, что не удивилась вылету Касаткиной с US Open.