Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший теннисист: жалобы Касаткиной на усталость – просто эмоции

Экс-теннисист Ольховский: если Касаткина устала играть – может отдохнуть

close
100%
David Kirouac/Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, бывшая 49-я ракетка мира в одиночном и шестая в парном разряде, прокомментировал для «Газеты.Ru» слова Дарьи Касаткиной о том, что она очень устала от всего, что связано с организацией выступлений в WTA-туре, переездов и планирования.

«Думаю, что это больше эмоции. Каждый для себя строит график турниров. Никто же не заставляет тебя играть каждую неделю. Ты можешь играть, можешь также не играть. Можешь взять паузу — пожалуйста. Теннис — вид спорта, где ты сам планируешь. Естественно, это может отразиться на твоем заработке, но ведущие женщины и мужчины не играют много турниров. Если устал — пожалуйста, отдохни», — считает Ольховский.

26-летняя Касаткина в данный момент является 11-й ракеткой мира, а на пике год назад занимала восьмую позицию в мировом рейтинге WTA. На ее счету шесть побед в турнирах WTA в одиночном разряде и более десяти миллионов долларов заработанных призовых. Постоянно спортсменка проживает в испанской Барселоне.

Ранее экс-вторая ракетка мира призналась, что не удивилась вылету Касаткиной с US Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий