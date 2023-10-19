Футболисту «Зенита» стало плохо перед дебютной игрой

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков признался, что ему стало плохо перед его дебютной игрой за сине-бело-голубых, передает «Российская газета».

«Первый матч за «Зенит» в Кубке с тверской «Волгой»? Я отравился за два дня до игры. Либо это вирус был, или ещё что-то. За день до отъезда проснулся ночью и понял: мне плохо», — сказал Кержаков.

Голкипер признался, что его сильно знобило, но он не признался доктору, чтобы его не сняли с заявки на матч, но вечером и утром симптомы не ушли, и ему пришлось признаться медицинскому штабу.

«Но попросил никому не говорить, дать таблетки. Вроде к началу матча чуть лучше стало. Я забыл завязать шнурки, несколько первых минут так играл. Выглядел неплохо в той встрече, все обошлось», — сказал Кержаков.

Голкипер отметил, что часто простужается перед важными играми, но это не психосоматика, а стечение обстоятельств.

Ранее Кержаков рассказал об увлечении сигарами.