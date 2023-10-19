Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболисту «Зенита» стало плохо перед дебютной игрой

Вратарь «Зенита» Кержаков о дебюте за клуб: перед отъездом мне стало плохо

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков признался, что ему стало плохо перед его дебютной игрой за сине-бело-голубых, передает «Российская газета».

«Первый матч за «Зенит» в Кубке с тверской «Волгой»? Я отравился за два дня до игры. Либо это вирус был, или ещё что-то. За день до отъезда проснулся ночью и понял: мне плохо», — сказал Кержаков.

Голкипер признался, что его сильно знобило, но он не признался доктору, чтобы его не сняли с заявки на матч, но вечером и утром симптомы не ушли, и ему пришлось признаться медицинскому штабу.

«Но попросил никому не говорить, дать таблетки. Вроде к началу матча чуть лучше стало. Я забыл завязать шнурки, несколько первых минут так играл. Выглядел неплохо в той встрече, все обошлось», — сказал Кержаков.

Голкипер отметил, что часто простужается перед важными играми, но это не психосоматика, а стечение обстоятельств.

Ранее Кержаков рассказал об увлечении сигарами.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий