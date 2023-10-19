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Футболист отказал «Спартаку» из-за желания «быть счастливее»

Футболист «Краснодара» Тормена рассказал, что отказал «Спартаку»

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Бразильский футболист «Краснодара» Витор Тормена рассказал, что на него с предложением о контракте выходил московский «Спартак», передает Metaratings.ru.

«Почему не сложилось со «Спартаком»? Думаю, все дело в том, насколько сильно именно меня хотел «Краснодар». Контакты со «Спартаком» были, но я почувствовал, что здесь буду счастливее», — сказал Тормена.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тормена провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Контракт игрока с «быками» заключен до 2027 года. В текущем сезоне он провел за «Краснодар» восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Тормена принял участие в 27 матчах, в которых ему удалось отметиться одним голом. Ранее он выступал за «Жил Висенте» и «Портимоненсе», а также за бразильские «Сан-Паулу» и «Новоризонтино». Тормена является обладателем Кубка Португалии и Кубка португальской лиги.

Ранее Тормена признался, что иностранцы едут в РПЛ из-за зарплат.

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