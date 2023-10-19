«Весь «Вашингтон» на него молится»: двукратный чемпион ОИ выделил Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» должен заиграть лучше, чтобы российский нападающий Александр Овечкин вернулся в игровой ритм.

В трех матчах сезона-2023/24 38-летний капитан «столичных» записал на счет одну результативную передачу.

«Там и команда начала не очень, Овечкин же ведь не один на лед выходит. Здесь команда должна заиграть, а затем и у него пойдет. «Вашингтон» не набирает хоккеистов, политика клуба от руководства зависит. Весь клуб на него молится. Так что посмотрим, что будет, потому что всего три игры прошло, и уже начинается вся возня. Надо хотя бы 15-20 игр сыграть, чтобы о чем-то можно было размышлять. 82 игры в сезоне НХЛ, еще очень рано какие-то выводы делать», — заявил Кожевников.

18 октября «Кэпс» со счетом 1:6 проиграли на выезде «Оттаве». В двух стартовых турах «Кэпиталз» разгромно проиграл «Питтсбургу» со счетом 0:4 и победил «Калгари» в серии буллитов. Для Александра Овечкина ассист в матче с «Оттавой» стал первым набранным очком в текущем чемпионате. Предыдущие два матча в исполнении капитана «Вашингтона» завершались без результативных действий.

Ранее Александр Кожевников призвал не переживать из-за кризиса Александра Овечкина.