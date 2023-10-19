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Украина обвинила российскую спортивную федерацию в пособничестве терроризму

В Федерации киберспорта России назвали нелепой жалобу Украины на организацию

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Unsplash

Президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит считает нелепыми обвинения украинской федерации в пособничестве терроризму. Его слова передает РИА Новости.

«Украинcкие коллеги не уcпокоилиcь, они теперь подали заявление в Международную федерацию киберcпорта (IESF), обвиняют наc в поcобничеcтве терроризму. Это очень нелепое обвинение, но IESF cоздала комиccию, будет это раccматривать.

Пока это какая-то непонятная для нас история, и непонятно, на что они рассчитывают. У них странная аргументация: вот мы поддерживаем военизированные игры и готовим диверсантов, которых якобы забрасывают в Украину. Не хотел бы вдаваться в подробности. Там очень бурная фантазия у ребят», — сказал Смит.

28 августа Международная федерация киберспорта (IESF) на съезде проголосовала за отмену решения, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом. За отмену санкций проголосовали 32 делегата.

В cвязи c этим cборная Украины cняла c чемпионата мира под эгидой IESF cоcтавы по вcем диcциплинам.

Ранее в Госдуме заявили, что в МОК хотят отменить Россию как спортивную державу.

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