Девять россиян вошли в топ-100 лучших хоккеистов НХЛ

Журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выступающих в новом сезоне-2023/2024.

В список вошли девять российских хоккеистов: Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — восьмое место, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 17-е место, Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 28-е место, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») — 30-е место, Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32-е место, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 37-е место, Михаил Сергачев («Тампа») — 53-е место, Андрей Василевский («Тампа») — 57-е место, Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 97-е место.

В рейтинг не попал российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

«Тампа» и «Нью-Джерси Дэвилз» лидируют в этом списке, имея по шесть хоккеистов в топ-100, в то время как в нем отсутствуют хоккеисты из «Анахайм Дакс» и «Филадельфии Флайерз».

Ранее российский хоккеист установил уникальный рекорд в клубе НХЛ.