Малкин повалил немца на лед в ответ на провокацию

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подрался с немецким защитником «Детройт Ред Уингз» Морицем Зайдером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел в конце второго периода. Зайдер по окончании игрового эпизода атаковал Малкина со спины, и россиянин ответил немцу, повалив того на лед. За это нападающий «Питтсбурга» был наказан штрафом 2+2 за грубость. Зайдер был удален на две минуты за грубость.

Встреча проходила на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. В составе победителей голами отметились Алекс Дебринкэт (дубль), Бен Шьяро, Эндрю Копп (дубль) и Дэвид Перрон. У гостей голы на счету Малкина, Эрика Карлссона и Брайана Раста.

Эта шайба стала для Евгения Малкина 474-й в лиге. По этому показателю он обошел Александра Могильного и вышел на третье место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.

На втором месте располагается бывший игрок «Детройта», а ныне главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. На его счету 483 заброшенных шайбы. Рекордсменом по этому показателю остается нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого 822 гола.

Ранее Овечкин набрал первое очко в текущем сезоне НХЛ.