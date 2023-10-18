Российский боец ММА осудила девушек-бойцов, зарабатывающих на интимном контенте

Российский боец смешанного стиля (ММА) Лиана Джоджуа в интервью MMA.Metaratings.ru заявила, что ей неприятно, когда девушки-бойцы выкладывают фото и видео эротического содержания, чтобы зарабатывать на этом деньги.

«Не смотрю на всех одинаково. Разные ситуации и разный контент. Мне жалко некоторых девушек. Многим я бы посоветовала не влезать в этот бизнес. Сначала кажется, что ты зарабатываешь деньги легким способом, а затем все начинает усложняться. Одинаковых фото становится недостаточно. Приходится делать их все более интимными.

Смотрю, с чего начинала, и до чего дошла Пейдж Ванзант. Она подсела на легкие деньги, зарабатывала их. Этот контент приелся. Нужен уже более откровенный. И она уже начала зачастую постить порнографию. Это морально убивает. Я соболезную», — заявила спортсменка.

На сервисах по заработку денег на фото и видео с эротическим содержанием зарабатывают многие действующие и бывшие бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В том числе Рейчел Остович, Пейдж Ванзант, Марина Мороз и Джессика Андраде.

Ранее российская фигуристка выложила фото в нижнем белье.