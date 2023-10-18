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Публичный конфликт тренера «Спартака» Абаскаля с Соболевым назвали «диковинкой»

Экс-игрок Масалитин заявил, что Абаскаль должен был гасить конфликт с Соболевым

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru», говоря о конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и нападающего команды Александра Соболева, заявил, что наставник команды обязан с игроком разговаривать и выяснять причины поведения.

«И игрок должен объяснить свою позицию: мол, я на завтрак не буду ходить, потому что я хочу выспаться. И вопрос закрыт. Абаскаль может говорить, что ему все равно, спал он, не спал, но на завтрак должен явиться. А футболист на завтрак приходит недовольный, потому что не высыпается, у него плохое настроение. Ну и кому это нужно?

Конечно, этот конфликт надо гасить, это не игра — ставят в состав, не ставят, — а быт. Есть и капитан команды, который должен поговорить, и вторые тренера, которые тоже должны участвовать. Что там такое раздули, что это вылилось в прессу? Абаскаль Соболева не устраивает как тренер? Соболева не устраивает, сколько он получает денег? Это тогда позиция игрока. Но здесь это какие-то бытовые проблемы, которые решаются на раз-два. Для меня диковинка, что все это вылилось в прессу», — заявил Масалитин.

18 октября инсайдер Иван Карпов заявил, что Абаскаль отстранил Соболева из-за систематических нарушений дисциплины.

«Спартак» после 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает шестое место, имея в активе 17 баллов, что на 10 очков меньше, чем у лидирующего «Краснодара».

Ранее отстраненного игрока «Спартака» назвали неадекватным.

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