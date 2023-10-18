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В НХЛ считают, что российскому хоккеисту нужно «оторвать голову»

Экс-судья НХЛ Пил о буллитах Кузнецова: вратарь должен оторвать ему голову

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Michael Miller/Wikimedia

Бывший арбитр Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тим Пил в своих социальных сетях раскритиковал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за исполнение буллитов.

«Я уверен, что это будет горячая тема для Колина Кэмпбелла (Вице-президент НХЛ по хоккейным операциям) и Департамента хоккейных операций. Это не то, что мы хотели увидеть, когда в НХЛ была введена послематчевая буллитная серия. Подобные трюки превращают нашу игру в посмешище. В следующий раз, когда Кузнецов сделает это, вратарь должен атаковать его и оторвать ему голову!», — написал Пил.

Кузнецов имеет собственную манеру при бросании буллитов — он делает это на низкой скорости.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате 7,8 млн долларов за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в двух матчах команды, не отметившись результативными действиями. «Вашингтон» потерпел одно поражение и одержал одну победу.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» установил антирекорд посещаемости.

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