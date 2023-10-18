Фигуристка Туктамышева отказалась соревноваться в новом сезоне

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждает источник, 26-летняя фигуристка приняла решение не стартовать на соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

В интервью «Газете.Ru» ранее Туктамышева сообщала, что точно выступит на этапах Гран-при России в сезоне-2023/24. Первый этап прошел в Уфе 15 октября.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

В августе 2023 года 26-летняя фигуристка заявила, что хотела бы попробовать себя в качестве телеведущей после завершения спортивной карьеры.

Ранее Туктамышева рассказала, как попробовала себя в роли тренера.