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Вратарь выкинул телефон фаната, который хотел сделать фото с Месси

Вратарь сборной Перу Гальесе помешал фанату сделать фото с Месси

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Во время матча отбора чемпионата мира‑2026 между сборными Аргентины и Перу на поле выбежали двое фанатов, чтобы сфотографироваться с нападающим Лионелем Месси. Сначала работники стадиона задержали одного болельщика и выпроводили с поля. Затем на газон прорвался еще один фанат, которого остановил вратарь сборной Перу Педро Гальесе.

Голкипер прервал забег фаната, а следом сотрудники стадиона повалили его на газон. У парня выпал телефон, который Гальесе поднял и выкинул.

Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 2:0. Благодаря этому забитому мячу Месси стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах.

Аргентина после четырех проведенных матчей занимает первое место в группе с 12 очками. Вторую строчку делят сразу четыре команды: Уругвай, Бразилия, Венесуэла и Эквадор, набравшие по 7 очков.

Стоит отметить, что у Месси, выступающего в МЛС за «Интер Майами», есть охранник, который занимается предотвращением подобных ситуаций. Во время матчей он находится на бровке и следит за происходящим, чтобы моментально среагировать.

Ранее сообщалось, что на Криштиану Роналду напал фанат.

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