Месси побил исторический рекорд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился дублем в ворота Перу в матче отбора чемпионата мира‑2026. Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира со счетом 2:0. Благодаря этому забитому мячу Месси стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах. Аргентинец забил 31 мяч за свою национальную команду.

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему сборной Уругвая Луису Суаресу, на счету которого 29 голов.

Аргентина после четырех проведенных матчей занимает первое место в группе с 12 очками.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финале его команда обыграла Францию в серии пенальти. Сам нападающий отметился дублем.

Летом 2023 года Месси перебрался в «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее отец израильского солдата обратился к Месси.