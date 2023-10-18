Капитана сборной России по футболу обвинили в «неприемлемой ошибке»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов раскритиковал капитана сборной России Георгия Джикию за его действия в моменте со вторым голом Кении в ворота национальной команды. Его слова передает «Матч ТВ».

«Джикия потерял место в стартовом составе «Спартака». И вот эта срезка… Для центрального защитника такая ошибка неприемлема ни при каких условиях. Потому что для центрального защитника это обычный игровой момент. Но когда нет игрового тонуса… Он такую ошибку, наверное, никогда не совершал. Эти срезки от того, что он не уверен в себе. Тонуса нет, игровой практики нет», — сказал Корнаухов.

Во время товарищеского матча сборных России и Кении Джикия срезал мяч головой прямо на выбегающего один на один соперника, который поразил ворота Ильи Помазуна. Стоит отметить, что защитник не попадает в основной состав своей команды с конца августа.

16 октября сборная России сыграла вничью с Кенией со счетом 2:2. Забитыми голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков. Россияне смогли сравнять счет лишь на 89-й минуте матча.

Ранее известный агент заявил, что зарплата футболиста «Спартака» больше, чем у всей сборной Кении.