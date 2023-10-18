Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Монреаль»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Монреаль Канадиенс» и «Миннесотой Уайлд». Встреча, прошедшая на стадионе «Белл-центр» в Монреале, закончилась победой «Уайлд» со счетом 5:2.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Также за «Уайлд» забили Брэндон Дьюхейм, Коннор Дьюар и Йоэль Эрикссон (дубль). У «Монреаля» отличились Таннер Пирсон и Алекс Ньюхук.

«Миннесота» набрала четыре очка за три матча и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Монреаль» занимает 11-ю строчку в Восточной конференции, заработав три балла в трех встречах.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Лос-Анджелес Кингс». Игра пройдет в ночь на 20 октября. Начало матча запланировано на 3:00 по московскому времени. «Монреаль» в ночь на 22 октября сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

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