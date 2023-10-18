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Махачев назвал свою ошибку в первом поединке с Волкановски

Махачев назвал своей ошибкой нежелание рисковать в поединке с Волкановски

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев вспомнил момент из своего первого поединка с австралийцем Александром Волкановски. Слова Махачева передает «Спорт-Экспресс».

«Я просто проходил в ноги, и удар пришелся в область уха. Удар был хороший, но не так, чтобы он меня пошатал или ушатал. Ошибка была, что я в голове подумал: «Я выигрываю, зачем рисковать, может, в партере получится». Я бы не сказал, что это нокдаун», — сказал Махачев.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева. Всего он провел в своей карьере 25 боев, 24 выиграл и потерпел лишь одно поражение.

21 октября Махачев должен проводить защиту титула в поединке с Чарльзом Оливейрой. Но бразилец получил травму на тренировке, его заменит Волкановски.

Ранее сообщалось, что Махачев отказался от смены гражданства.

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