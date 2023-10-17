В РФС назвали ошибку Карпина в матче с Кенией

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович считает, что Валерию Карпину необходимо стабилизировать состав даже в товарищеских матчах. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Стыдновато обсуждать 2:2 с командой Кении. Со сборной Кении коллектива снова не просматривалось. Вышли, недонастроившись. Идея «когда нас вернут, тогда и начнем серьезно готовиться» не работает, готовиться нужно было еще вчера. Боеспособный коллектив сборная должна иметь постоянно. Мы постепенно пришли к тому, что у нас не стало игроков сборной — одни кандидаты», — сказал Гершкович.

16 октября сборная России сыграла вничью с Кенией со счетом 2:2. Забитыми голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков. Россияне смогли сравнять счет лишь на 89-й минуте матча. В этом матче Карпин выпустил на поле лишь одного игрока (Дмитрия Баринова), который выходил в основном составе в предыдущем матче.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские игры.

Ранее в сборной Кении назвали лучшего игрока в составе сборной России.