Российский боец Махачев заявил, что больше не уважает рейтинги UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев признался, что больше не думает о лидерстве в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от веса. Об этом он заявил Sport24.

«Уважать эти рейтинги я точно перестал. Потому что… Ну хорошо, они оставили Волкановски первым тогда. Но как они поставили Джона Джонса на первое место после того, как он выиграл Сирила Гана, которого недавно победил Нганну? И вообще он даже в топ не входил паунд-фо-паунд рейтинга. Как они его туда поставили, ссылаясь на что? Я этот момент не понял. После этого я уже перестал об этом думать», — сказал Махачев.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Это первая защита титула в исполнении Махачева. Всего он провел в своей карьере 25 боев, 24 выиграл и потерпел лишь одно поражение.

21 октября Махачев должен проводить защиту титула в поединке с Чарльзом Оливейрой. Но бразилец получил травму на тренировке, его заменит Волкановски.

Ранее сообщалось, что цитату Махачева разместят на стадионе в США.