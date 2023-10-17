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«Сказался недонастрой»: Кечинов объяснил слабую игру сборной России в матче с Кенией

Экс-игрок «Спартака» Кечинов связал ничью сборной России с Кенией с недонастроем

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная России не смогла должным образом настроиться на товарищескую игру против национальной команды Кении.

«Сложно сказать, почему и из-за чего не получилось показать хорошую игру. Понятно, что когда ты выходишь играть на стадион, куда пришло 20-30 тысяч болельщиков, когда есть солидная вывеска, антураж — это все дает тебе мотивацию.

С Кенией не было того ажиотажа, той атмосферы, которая была с Камеруном, может быть поэтому такая игра вышла невзрачная. Вышли одни из лучших футболистов, которые есть у нас в России, но, видимо, сказался недонастрой», — заявил Кечинов.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее игру сборной России в матче с Кенией назвали безобразием и издевательством над людьми.

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