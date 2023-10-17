Членом Международного олимпийского комитета стала обладательница премии «Оскар»

Актриса и обладательница премии «Оскар» Мишель Йео стала членом Международного олимпийского комитета (МОК). Ее избрали на 141-й сессии олимпийского комитета в Мумбае.

Йео стала обладательница премии «Оскар» в 2023 году за лучшую женскую роль в фильме «Все везде и сразу».

15 октября на 141-й cеccии МОК в индийcком городе Мумбаи члены организации предложили изменить Олимпийcкую хартию ради переизбрания 69-летнего Баха на третий cрок. Его текущий cрок полномочий завершитcя в 2025 году.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что переизбрание Баха не повлияет на положение России.