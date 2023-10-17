Овечкин не смог забить во второй игре подряд на старте НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл на своей площадке «Калгари Флэймз».

Основное время закончилось со счетом 2:2. За «Вашингтон» шайбы на свой счет записали Мэттью Филлипс и Коннор Макмайкл. В составе «Калгари» отличились Адам Ружичка и Диллон Дюбе.

В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб. Победный буллит в составе «Вашингтона» реализовал Евгений Кузнецов. Александр Овечкин не смог отличиться за «Кэпиталз» во второй игре подряд на старте нового сезона.

Для «Вашингтона» эта победа стала первой в регулярном чемпионате.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее ESPN назвал количество матчей, которое потребуется Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.