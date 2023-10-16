«Сродни ничьей с Лихтенштейном»: Булыкин удивился итогу игры Россия — Кения

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» после товарищеского матча между сборными России и Кении заявил, что не может выделить ни одного из футболистов под руководством Валерия Карпина, кто бы показал себя с лучшей стороны.

По его мнению, исход игры перечеркивает весь тот позитив, который можно было найти в матче.

«Наверное, можно отметить молодых ребят, можно отметить тех, кто вышел на замену и попытался исправить ситуацию, забить гол, что в итоге у них и получилось. Но после такой игры, 2:2 с Кенией, не хочется вообще никого отмечать, все-таки мы должны были обыгрывать эту команду. Для меня эта ничья сродни ничьей с Лихтенштейном или Люксембургом — вряд ли кого-то здесь можно выделить, даже среди тех, у кого был дебют. Сборные такого уровня надо с запасом побеждать», — заявил Булыкин.

Игра между сборными России и Кении прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее футболистам сборной России предложили не тренироваться.