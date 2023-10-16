Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Этот матч перечеркнул все хорошее»: Булыкин разочаровался в игре сборной России с Кенией

Экс-игрок «Локомотива» Булыкин заявил, что матч России с Кенией его разочаровал

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» после товарищеского матча между сборными России и Кении заявил, что остался разочарован качеством игры команды под руководством Валерия Карпина.

По его мнению, российская команда должна была без проблем обыграть соперников.

«Игра разочаровала, были индивидуальные ошибки у наших защитников. Не проиграли — и на том спасибо. Еле отыгрались в конце, этот матч явно не удался сборной России. Хотя сборную Кении надо обыгрывать без проблем и радовать своих болельщиков. Многие футболисты не смогли себя проявить, эта игра перечеркнула все положительные моменты, которые были в матче с Камеруном. В этой игре все пошло в негатив», — заявил Булыкин.

Игра между сборными России и Кении прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее тренер Игорь Шалимов не стал называть позором игру сборной России в матче с Кенией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Европы 2020
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий