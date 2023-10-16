«Этот матч перечеркнул все хорошее»: Булыкин разочаровался в игре сборной России с Кенией

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» после товарищеского матча между сборными России и Кении заявил, что остался разочарован качеством игры команды под руководством Валерия Карпина.

По его мнению, российская команда должна была без проблем обыграть соперников.

«Игра разочаровала, были индивидуальные ошибки у наших защитников. Не проиграли — и на том спасибо. Еле отыгрались в конце, этот матч явно не удался сборной России. Хотя сборную Кении надо обыгрывать без проблем и радовать своих болельщиков. Многие футболисты не смогли себя проявить, эта игра перечеркнула все положительные моменты, которые были в матче с Камеруном. В этой игре все пошло в негатив», — заявил Булыкин.

Игра между сборными России и Кении прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее тренер Игорь Шалимов не стал называть позором игру сборной России в матче с Кенией.