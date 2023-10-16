Назван лучший футболист РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал лучшего игрока первой трети Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился со Sport24.

«Что касается лучшего игрока трети сезона, то это безусловно Квинси Промес. Многие молодые россияне и другие звезды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный «Спартак». На сегодняшний день это сильнейший футболист РПЛ», — сказал Колосков.

В текущем сезоне нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес провел за красно-белых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

«Спартак» после 11 туров РПЛ набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле встретятся с клубом «Пари Нижний Новгород». Игра пройдет 22 октября, начало в 14.00 по московскому времени.

Ранее Промес получил премию «Золотой кабан».