Юрист объяснил, в каком случае хоккеиста «Амура» Хохлачева могут дисквалифицировать

Юрист компании Sila International Lawyers Илья Чичеров прокомментировал инцидент с нападающим ХК «Амур» Александром Хохлачевым, забравшимся на чужую машину. Специалист разъяснил «Газете.Ru», какое наказание может грозить Хохлачеву, помимо штрафа от клуба.

«На спортсмена уже наложил санкции клуб, возможно, будут санкции от государства — оштрафуют за мелкое хулиганство или вроде того. Кроме того, возможно применение санкций со стороны хоккейного сообщества за нарушение положений Кодекса этики ФХР.

Тогда хоккеисту могут грозить: предупреждение, штраф, лишение завоеванных титулов и/или наград, спортивная дисквалификация, запрет на выполнение лицом конкретной функции, запрет на осуществление любой связанной с хоккеем деятельности. Думаю, если производство будет открыто, то Хохлачев получит штраф на приличную сумму», — полагает юрист.

Инцидент произошел в Хабаровске в ночь на 15 октября после того, как «Амур» проиграл казанскому клубу «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хохлачев шел с приятелями вдоль автодороги, увидел автомобиль, разбежался и запрыгнул на капот машины, после чего прошелся по крыше.

В произошедшем разбирается руководство клуба «Амур», проверяя в том числе действия других своих игроков — защитника Виктора Балдаева и нападающего Вячеслава Грецкого. Отмечается, что Хохлачев не забрасывал шайбы в ворота соперников уже 11 матчей подряд. КХЛ и полиция также проводят проверки.

Ранее бывший главный тренер сборной России заявил, что Хохлачев должен ответить за свой проступок.