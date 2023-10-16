Кожевников о запрыгнувшем на машину Хохлачеве: раньше тоже чудили, но не было интернета

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о форварде хабаровского «Амура» Александре Хохлачеве, который запрыгнул на чужой автомобиль. Слова Кожевникова передает «Чемпионат».

«Раньше хоккеисты тоже зарабатывали нормально. И чудили тоже, но далеко не все все знали, это ведь сейчас все сразу в интернете, как в случае с Хохлачевым. Чудили, повторюсь, многие, но информации было мало. Разные инциденты случались. В «Амуре» уже не в первый раз подобные истории», — сказал Кожевников.

Инцидент произошел в Хабаровске в ночь на 15 октября после того, как «Амур» проиграл казанскому клубу «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хохлачев шел с приятелями вдоль автодороги, увидел автомобиль, разбежался и запрыгнул на капот машины, после чего прошелся по крыше.

В произошедшем разбирается руководство клуба «Амур», проверяя в том числе действия других своих игроков — защитника Виктора Балдаева и нападающего Вячеслава Грецкого. Отмечается, что Хохлачев не забрасывал шайбы в ворота соперников уже 11 матчей подряд. КХЛ и полиция также проводят проверки.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Хохлачева уголовным преступником.