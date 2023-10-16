Соревнования по бобслею и санному спорту на ОИ-2026 не пройдут в Италии

Глава оргкомитета Олимпиады 2026 года Джованни Малаго сообщил, что соревнования по бобслею и санному спорту на Играх пройдут за пределами Италии. Его слова передает РИА Новости.

«Правительство сообщило нам, что следует рассмотреть вариант с отказом от строительства центра санных видов спорта в Кортине и перенести соревнования на уже существующую площадку. Мы должны найти другое место за пределами Италии», — сказал Джованни Малаго.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, заявив, что спорт должен объединять.