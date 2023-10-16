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В Федерации альпинизма собираются спускаться к упавшей в расщелину россиянке на вертолете

В Федерации альпинизма хотят использовать вертолет для спуска к упавшей Оленевой

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Надежда Оленёва/VK

В Федерации альпинизма России (ФАР) рассказали, что собираются подобраться к упавшей с горы в Непале Надежде Оленевой на вертолете, передает «Спорт-Экспресс».

«Пока спасательной группе не получилось добраться к Надежде Оленевой в ущелье. Сейчас отрабатывается вариант спуска к альпинистке с использованием вертолета. Когда мы достигнем договоренности с компанией перевозчика и погода будет летная, то начнем спасательные мероприятия», — сказали ФАР.

14 октября издание The Himalayan Times опубликовало информацию, в которой было сказано, что спортсменка упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Оленева входила в группу из трех альпинистов, которые находились на высоте 6680 метров.

Вместе с ней поднимались Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Они планировали подняться на гору высотой 8167 метров. Остальные участники экспедиции находятся над базовым лагерем.

Оленева — чемпионка России по альпинизму 2022 года. Спортсменке 38 лет.

Ранее сообщалось, что спасатели все еще не могут спуститься к Оленевой.

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