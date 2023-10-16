Судья марафонов рассказал, стоит ли бегать зимой и осенью

Судья Московского марафона, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Саветников в беседе с «Газетой.Ru» призвал бегунов не прекращать тренировки с наступлением минусовой температуры. Спортсмен подчеркнул, что регулярность пробежек играет ключевую роль в поддержании физической формы.

«Сперва лучше отталкиваться от текущей физической формы и наличия свободного времени. Постоянство — залог успеха в беговых тренировках, и для того, чтобы втянуться в процесс, нужно выработать привычку совершать пробежки.

Планировать тренировки можно как по времени, так и по километражу. На первых этапах можно делать по три пробежки в неделю, а затем количество тренировок в неделю увеличить до 4-5, что поможет выйти на более высокий уровень подготовки.

Хорошо мотивирует тренироваться участие в любительских забегах. Перед началом сезона можно спланировать беговой календарь стартов и под него выстраивать тренировочный процесс.

Возвращаясь к регулярности тренировок: не стоит заканчивать бегать с наступлением осени и зимы. Можно подобрать специальную экипировку для холодного времени года и продолжать тренировки на улице.

В крупных городах можно найти специальные легкоатлетические манежи, где есть условия для базовых тренировок. А если такой возможности нет, можно обратиться к бегу на дорожке — они есть в каждом фитнес-клубе», — сказал Саветников.

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