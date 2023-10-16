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КХЛ проводит проверку по инциденту с хоккеистом Хохлачевым

КХЛ проводит проверку по инциденту с запрыгнувшим на машину Хохлачевым

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) проверяет факты, связанные с инцидентом вокруг форварда хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александра Хохлачева. Об этом ТАСС сообщили в КХЛ.

«В настоящий момент Континентальная хоккейная лига проводит проверку по данному инциденту», — заявили в КХЛ.

Как сообщил Telegram-канал 112, инцидент произошел в Хабаровске в ночь на 15 октября после того, как «Амур» проиграл казанскому клубу «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хохлачев шел с приятелями вдоль автодороги, увидел автомобиль, разбежался и запрыгнул на капот машины, после чего прошелся по крыше. По данным канала, хозяин автомобиля пока не написал заявление в полицию. В произошедшем разбирается руководство клуба «Амур», проверяя в том числе действия других своих игроков — защитника Виктора Балдаева и нападающего Вячеслава Грецкого. Отмечается, что Хохлачев не забрасывал шайбы в ворота соперников уже 11 матчей подряд.

Ранее стала известна сумма, на которую оштрафован Хохлачев.

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Хоккей. КХЛ
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