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Бывший чемпион мира Цзю остался доволен защитой титула своего сына

Экс-боксер Цзю заявил, что его сын Тим хорошо провел бой против Мендосы

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой полусредней весовой категории Константин Цзю поделился впечатлениями после поединка его сына, австралийского боксера Тима Цзю, против американца Брайана Мендосы на вечере бокса в Бродбиче (Австралия), отметив, что бой был хорошим. Его слова приводит «Советский спорт».

«Он не останавливался, все делал правильно, действовал по плану. Я полностью доволен поединком, который провел Тимофей. Он прошел сильного соперника, провел дистанцию», — заявил Цзю.

Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, а также отобрал у соперника титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой продлился все 12 раундов. Цзю победил единогласным решением судей. Теперь на его счету 24 победы в 24 профессиональных поединках.

Пояс WBO достался 28-летнему австралийцу без боя. Американец Джермелл Чарло принял поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (проиграл единогласным решением) и с началом противостояния был лишен титула за отказ проводить защиту пояса в бою с Цзю.

Ранее боксер Поветкин ответил на критику за слова о чемпионе UFC Махачеве.

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