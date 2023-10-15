Экс-президент Премьер-лиги заявил, что РФС могут исключить из УЕФА

Бывший президент Премьер-Лиги Юрий Заварзин высказался о возможном исключении Российского футбольного союза (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за включения клубов с присоединенных территорий. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Если действовать без предварительных договоренностей и включать клубы с новых территорий, РФС однозначно исключат из УЕФА, как это сделал МОК с ОКР. Сейчас и так РФС исключен из-за СВО.

У МОК уже поднялась рука на параолимпийцев, людей, которые достойны огромного уважения. Дикость полнейшая, что МОК их исключил. Никто на это дело смотреть не будет. Там все смотрят в рот американцам», — сказал Заварзин.

12 октября Международный олимпийский комитет отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских комитетов новых регионов России.

ФИФА и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Карпин заявил об уходе из «Ростова» после возвращения сборной России на международную арену.