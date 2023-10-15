Украинский хоккеист рассказал, как отказался от паспорта РФ и игры в КХЛ

27-летний нападающий «Кременчуга» Виталий Лялька в интервью на YouTube-канале SportArena рассказал о том, как отказался рвать свой украинский паспорт ради перехода в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мне было 18 лет. Я уже видел на столе свой российский паспорт, но я не давал согласие. Мне говорят: «Это может быть твой контракт, но тебе надо взять этот паспорт». Я был вообще не готов к такому. Но был еще один нюанс — надо, чтобы у меня было только российское гражданство. Я не до конца понимал, что вообще происходит, чего от меня хотят и почему я должен рвать свой паспорт. Да, в КХЛ я не играл, но сегодня я об этом не жалею», — сказал Лялька.

Лялька играл во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «Кристалл» (Бердск) и «Сокол» (Красноярск) соответственно.

Сейчас в КХЛ две команды набрали по 29 очков — это «Локомотив» и «Металлург». Они являются лидерами в своих дивизионах. Действующий чемпион ЦСКА идет шестым в Западной конференции.

Ранее в КХЛ назвали преступлением качество клюшек у игроков.