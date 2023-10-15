Российская гимнастка выложила видео в платье без белья

Гимнастка Дарья Дмитриева, бывшая жена хоккеиста Александра Радулова, в своих социальных сетях поделилась видео, на котором предстала в белом платье с корсетом без лифчика. В концовке ролика к танцующей спортсменке присоединился ее супруг в образе супергероя.

Дмитриева является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном многоборье. В ее активе также четыре золотые медали чемпионатов мира и одна — чемпионата Европы. В 2013 году девушка завершила профессиональную карьеру.

Радулов и Дмитриева поженились в 2015 году. Спустя три месяца у пары родился сын Макар. В 2017 году спортсмены развелись.

Летом 2022 года Радулов женился во второй раз, его избранницей стала модель Анна Бокий. За два года до этого у пары родился сын Мирон. С 2022 года нападающий выступает за казанский «Ак Барс», который в прошлом сезоне уступил в финале Кубка Гагарина московскому ЦСКА.

Сейчас Дмитриева снова замужем. Девушка в браке с сотрудником ФСБ Игорем Семченко родила троих сыновей.

Ранее российская легкоатлетка выложила фото в купальнике.