Сестра Роналду пошутила по поводу наказания для футболиста за поцелуй художницы

Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, в своих социальных сетях выложила коллаж с фотографиями брата, и высказалась о его результативности.

«857 ударов плетью. Извините, я неправильно написала, 857 голов», — написала Авейру.

11 октября хорватское издание Index HR со ссылкой на иранские СМИ «Шак Эмроз» и «Руйдад24» сообщило, что 38-летенму португальцу грозит наказание за поцелуй с иранской художницей Фатимой Хамами, которая является инвалидом. Позже в посольстве Ирана опровергли информацию о наказании для футболиста и заявили, что Роналду не будут избивать плетьми.

Роналду провел 979 матчей во всех турнирах за клубную карьеру, забил 726 мячей и записал на свой счет 231 результативную передачу. В составе сборной Португалии он вышел на поле 202 раза, забил 125 мяча и отдал 44 передачи.

13 октября Роналду в составе сборной Португалии обыграл в отборочном матче чемпионата Европы национальную команду Словакии (3:2). 38-летний футболист отметился дублем.

Ранее бывший игрок сборной России оценил перспективы Роналду забить 1000 мячей за карьеру.