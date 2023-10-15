Тарасова назвала фигуристку, которая имеет такое же будущее, как Загитова и Медведева

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Уфе. Ее слова передает Sport24.

«Петросян удивляет всех. Да, четверной флип не получился на выступлении, но на разминке у нее все было. Нужно понимать, что такой прыжок никто в мире не делал! А она уже это может. Через какое-то время она сможет выполнить четверной на прокате. Абсолютно заслуженное первое место. Падение не мешает победам. Она имеет такое же будущее, как и Загитова с Медведевой», — сказала Тарасова.

15 октября Петросян стала первой на этапе Гран-при России в Уфе, опередив Анну Фролову и Елизавету Куликову.

В 2022 году Петросян стала бронзовым призером чемпионата России, уступив только Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Она впервые в истории фигурного катания исполнила два четверных риттбергера в одной программе.

В финале Гран-при России в Санкт-Петербурге в марте 2023 года Аделия Петросян уверенно завоевала первое место (255,01 балла). Она исполнила два четверных тулупа и тройной флип, однако упала на тройном акселе.

Ранее Петросян ответила на вопрос о переходе в сборную Армении.